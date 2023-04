Hugo Borst walgt van het gedrag van José Mourinho na de wedstrijd tussen AS Roma en Feyenoord. De trainer schreeuwde in de catacomben richting Arne Slot en adviseerde zijn collega om vaker naar Roma te kijken in plaats van naar Napoli en Manchester City. Borst noemt Mourinho een 'grote klootzak'.

Mourinho erkende in het interview met ESPN dat hij Slot had aangepakt, maar voegde op het laatst wel toe dat hij zijn collega een goede trainer vindt. "Dat laatste is leuker dan de zinderende agressie die hij uitstort over een trainer die net is verslagen", aldus Borst. "Alsof je nog even een trap geeft aan iemand die op de grond ligt. Daarom is hij echt een grote klootzak. Dat neemt niet weg dat we diepe bewondering voor hem moeten hebben."

De beelden: Mourinho schreeuwt richting Slot in catacomben

De analist somt de erelijst van Mourinho op. "Het is een meer dan indrukwekkende lijst. Hij is de tegenpool van Pep Guardiola. Ik vind het een beetje lullig, want Slot heeft ook gezegd dat hij respect heeft voor Mourinho. Dat wordt dan weggelaten in de vertalingen, of Mourinho heeft een selectief geheugen. Ik vond het heel flauw dat hij Slot direct na afloop zo aanpakte, en dat ordinaire stelletje dat daar rondloopt…", doelt Borst op de technische staf.

"Er zijn al twaalf rode kaarten gevallen voor de technische staf van Roma dit seizoen. Hij naait ze allemaal op. Kennelijk werkt het en mag het allemaal. Het is maar een spelletje, maar stel dat deze man verkeerde denkbeelden had en in de politiek zat, dan weet je in welke categorie je 'm kunt rangschikken", aldus de tafelgast van De Eretribune. "Drie minuten voor tijd was hij uitgeschakeld. Als je dan zo tekeergaat, vind ik het laag."