Waterreus schiet in de bres voor Slot en maakt gehakt van ‘Portugese versie van Johnny Flodder’

Ronald Waterreus heeft het in zijn column bij De Limburger opgenomen voor Arne Slot. De succesvolle oefenmeester van Feyenoord was afgelopen donderdag na afloop van de Europa League-wedstrijd tegen AS Roma het ‘slachtoffer’ van plaagstootjes door José Mourinho. De Portugese coach maakte zichzelf belachelijk nadat zijn AS Roma Feyenoord met ruime cijfers uit het toernooi had geknikkerd.

Feyenoord leek in Rome lang hard op weg naar plaatsing voor de halve finale van de Europa League. Na de 1-0 overwinning in de heenwedstrijd kwam de ploeg van Slot in de tweede helft van de return weliswaar op een achterstand, maar de gelijkmaker van Igor Paixão leek het verschil te gaan maken. Het ging uiteindelijk toch mis voor Feyenoord, dat vlak voor tijd de 2-1 om de oren kreeg en AS Roma in de verlenging zag uitlopen naar een 4-1 zege. Roma-trainer Mourinho liet zich na afloop in de catacomben van zijn slechtste kant zien door als een gek naar Slot te schreeuwen dat hij niet naar Manchester City of Napoli, maar Roma moet kijken.

Artikel gaat verder onder video

“Gênant was het, Mourinho’s gedrag. Respectloos naar Slot ook. En, dat het allermeeste, een bewijs dat succesvol zijn je niet per se een leuker persoon maakt”, schrijft Waterreus. “Deze Portugese versie van Johnny Flodder mag dan zo’n beetje alles gewonnen hebben als trainer, goed beschouwd is hij op 60-jarige leeftijd nog steeds dat jochie op het schoolplein dat aanhoudend wil bewijzen dat hij verder kan spugen dan zijn klasgenootjes. Die zich dankzij zijn grote bek staande houdt. Maar die, wanneer iemand uit zijn klas een feestje geeft, nooit een uitnodiging krijgt. Simpelweg omdat iedereen hem een gekkie vindt.”

Waar Waterreus dus walgt van het gedrag van Mourinho, is hij over Slot juist zeer te spreken, al heeft de oefenmeester van Feyenoord volgens de voormalig doelman ook zijn minpunten. “Ja, Slot is voor mijn gevoel soms net wat te gladjes en iets te gezellig met journalisten waar hij belang bij heeft. En ook zijn gespeelde verongelijktheid over scheidsrechters kan me niet echt bekoren. Feit is dat hij gemanierd en voorkomend is. Dat hij de kunst van het in volzinnen praten verstaat. En dat hij veel overeenkomsten vertoont met de gemiddelde, aimabele Nederlander: gelukkig getrouwd, twee kinderen, een hond Bello en een Opel Astra op de oprit.”

Transfer naar een Europese topcompetitie

Het is niet meer de vraag of, maar wanneer Slot de kampioensschaal omhoog mag houden. Dat kan over twee weken al gebeuren, als PSV niet wint bij Sparta Rotterdam en Feyenoord een dag later ook Excelsior aan de zegekar bindt. Daarna zal moeten blijken of Slot ook volgend seizoen aan het roer staat in De Kuip. Volgens Waterreus is Slot ‘rijp voor een grote transfer’. “Over zijn trainerskwaliteiten had ik al geen twijfel. Ik vroeg me af of hij bestand zou zijn tegen de slangenkuilen die internationale topclubs zijn. Ja dus. (…) Met zijn onverstoorbaarheid liet hij vooral zien dat met hem niet te sollen valt. Een voorwaarde om te slagen in de Premier League, Bundesliga of Serie A.”