Toornstra berust in mislopen Coolsingel: 'Geen spijt van'

Jens Toornstra heeft geen spijt van zijn keuze om te vertrekken bij Feyenoord, dat op het ogenblik met acht punten los koploper is in de Eredivisie en bovendien in de kwartfinale van de Europa League staat. Zijn club FC Utrecht draait een minder seizoen met onder andere een bekeruitschakeling tegen de amateurs van SV Spakenburg.

De vertrokken Toornstra had nog een keuze om dit seizoen te blijven bij Feyenoord, maar koos voor speeltijd in de Domstad. Bij Feyenoord had hij kampioen kunnen worden. “Af en toe gaat het door je hoofd”, geeft oud-Feyenoorder aan bij ESPN. “Alleen weet je dan ook dat je waarschijnlijk niet alles had gespeeld en dat was de kern van mijn besluit.”

Artikel gaat verder onder video

Een kampioenschap is natuurlijk heel mooi, maar als basisspeler bij FC Utrecht kan Toornstra ook nog Europees voetbal bereiken. “Voelt het dan hetzelfde is de vraag. Ik heb geen spijt van mijn keuze. Ik speel hier iedere week en tuurlijk wil iedereen een succesvol seizoen als je een overstap maakt en dat is het tot nu toe niet helemaal. Maar we hebben nog genoeg om voor te strijden en met een play-offplek als doel. Wie weet kunnen we nog Europa in.”

Op dit moment staat de ploeg uit Utrecht ook op een zevende plaats, die recht geeft op een plek in de play-offs. De voorsprong op RKC Waalwijk, wat achtste staat, is op dit moment vier punten. Toornstra speelde zelf dit seizoen 27 wedstrijden en scoorde daarin twee keer, waaronder een goal tegen Feyenoord.