Toornstra voor even terug in De Kuip: 'Als ik dat doe, dan vinden ze me vast geen lieve jongen meer'

Na negen seizoenen kwam er afgelopen zomer een einde tussen het huwelijk van Jens Toornstra en Feyenoord. De 34-jarige middenvelder vertrok naar FC Utrecht, maar keert aanstaande zondag voor even terug in De Kuip. Toornstra wordt nog altijd zeer gewaardeerd bij de Rotterdamse club en kijkt uit naar de ontmoeting met de Eredivisie-koploper. Toch ziet hij één reden waardoor de Feyenoord-fans hem na afloop niet meer zullen waarderen.

Feyenoord heeft een voorsprong van acht punten op achtervolgers Ajax en PSV en stevent dus af op de landstitel. Toornstra hoopt vanzelfsprekend dat de Rotterdammers kampioen worden, maar daar houdt hij zondag geen rekening mee. “Geloof me: als die bal voor mijn voeten komt en ik kán ‘m binnenschieten, nou, reken maar dat dik dat doe. Al was het maar omdat ik nog nooit tegen Feyenoord heb gescoord in De Kuip. Benieuwd hoe dat voelt”, vertelt de middenvelder in een uitgebreid interview met het Algemeen Dagblad.

Puntenverlies voor Feyenoord zou de titelstrijd een nieuw leven in kunnen blazen. PSV en Ajax spelen tegen elkaar en één van de twee zou dus op vijf punten kunnen komen. Toornstra is een geliefde speler voor het Feyenoord-publiek, maar denkt dat dat snel zou kunnen omslaan. “Je weet hoe het werkt hé. Mocht ik tegen Feyenoord scoren, dan vinden ze me vast geen aardige jongen meer”, grijnst de middenvelder.

Geen nieuwe tranen na uitschakeling

Desondanks gaat Toornstra genieten van zijn terugkeer in Rotterdam. “Wie weet, scanderen 47.500 kelen wel mijn naam”, zegt de routinier, die stierlijk baalde van de Europa League-uitschakeling van Feyenoord afgelopen week tegen Roma. Toornstra had de hele wedstrijd contact met oud-ploeggenoot Bryan Linssen. “Die was in Japan speciaal opgestaan voor die wedstrijd. Je kunt je, denk ik wel voorstellen hoe de emoties waren. Maar ik heb ditmaal geen tranen gelaten hoor, zoals na de finale in Tirana. Ik ben na afloop lekker gaan slapen”, vertelt de middenvelder.

Eerder dit seizoen pakte Feyenoord via Alireza Jahanbakhsh in de 'dying seconds' een puntje op bezoek bij Utrecht. Uitgerekend Toornstra was toen de man die de score opende in de derde minuut. Zondag staan beide ploegen om 16.45 uur aan de aftrap in Rotterdam.