Turkse chaos: arbiter mist overduidelijke rode kaart in 13e minuut van extra tijd, wereldgoal Zaniolo

Galatasaray won vrijdagavond met 6-0 van Kayserispor, dankzij een hattrick van Mauro Icardi en goal van Milot Rashica. In de eerste helft kregen de bezoekers een rode kaart, maar in de dertiende (!) minuut van de extra tijd, had ook Galatasaray een rode prent moeten krijgen voor onderstaande actie. De scheidsrechter greep echter niet in. Mede daardoor liep de score verder op en besliste Nicolò Zaniolo het duel met een wereldgoal (zie onder).

𝐇𝐔𝐇, hoe dan?!? 🤨

Een bizarre situatie in de ondertussen 13e minuut van de extra tijd 🤯



Een doorgebroken speler wordt neergehaald, maar een kaart blijft achterwege, zo zegt de scheidsrechter 🤔



Was dit 100% rood? 🟥#ZiggoSport #SüperLig #GSvKYS pic.twitter.com/4YPIBnISad — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 14, 2023