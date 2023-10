Italiaans gokschandaal breidt zich verder uit: nog eens tien Serie A-spelers verdacht

Het gokschandaal in Italië is met de aantijgingen tegen Juventus-speler Nicoló Fagioli en internationals en Nicoló Zaniolo nog lang niet ten einde. Vrijdag schrijft de krant La Republicca dat nog eens tien spelers uit de Serie A in beeld zijn in het onderzoek; roddeljournalist Fabrizio Corona kondigt aan vrijdagmiddag de naam van de vierde betrokken speler te gaan onthullen.

Corona was in augustus ook de eerste naar buiten bracht dat Fagioli honderden euro's zou hebben ingezet op een illegale goksite. De 22-jarige middenvelder meldde zich vervolgens bij de autoriteiten, die zijn telefoon in beslag namen en onderzochten. Daaruit zouden nog eens tien namen naar voren zijn gekomen.

Bovendien verhoorde de Italiaanse politie donderdag internationals Tonali (Newcastle United) en Zaniolo (Aston Villa) in het trainingskamp van de nationale ploeg in Coverciano. De twee werden vervolgens door de Italiaanse voetbalbond FICG teruggestuurd naar hun respectievelijke werkgevers in Engeland, ze zouden in het licht van de aantijgingen niet in staat zijn om in actie te komen in de EK-kwalificatieduels met Malta (zaterdag) en Engeland (maandag).

La Corriere dello Sport beschrijft dat het drietal niet strafrechtelijk vervolgd gaat worden wegens de gokpraktijken, maar dat hen wel een lange schorsing wacht als de feiten kunnen worden bewezen. De maximale uitsluiting bedraagt drie jaar en zal gelden voor alle voetbalgerelateerde activiteiten die onder de vlag van de FIFA of UEFA worden georganiseerd én de Premier League.

Corona kondigt aan dat hij vrijdagmiddag om 14.00 uur de naam van de vierde speler te gaan onthullen wiens gokactiviteiten worden onderzocht. Het zou gaan om een speler van AS Roma; de club waarvoor Zaniolo tot februari van dit jaar eveneens actief was. De middenvelder zou in zijn Romeinse periode hebben gewed op (beker-)wedstrijden van zijn eigen werkgever, maar trok na een ruzie met trainer José Mourinho in de winter richting Galatasaray. Inmiddels speelt hij dus voor Aston Villa.

Jurisprudentie

In de Engeland zijn de afgelopen jaren meerdere spelers langdurig geschorst wegens overtredingen van de gokregels. Zo zit Brentford-spits (en Engels international) Ivan Toney momenteel een schorsing van acht maanden uit wegens liefst 232 overtredingen. In september werd ook Nottingham Forest-verdediger Harry Toffolo veroordeeld tot vijf maanden toekijken, zijn schorsing gaat in aan het begin van het seizoen 2024-25. Ook Kieran Trippier (destijds uitkomend voor Atlético Madrid) moest in 2020 tien weken toekijken; hij zou vrienden via WhatsApp van informatie hebben voorzien over weddenschappen, ook dat is niet toegestaan.