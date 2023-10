Italië in de ban van gokschandaal: twee internationals naar huis gestuurd na politieverhoor

Het Italiaanse voetbal is in de ban van een steeds groter wordend gokschandaal. Nadat Juventus-middenvelder Nicoló Fagioli eerder deze week al in verband werd gebracht met wedden op voetbalwedstrijden via een illegale goksite, heeft de Italiaanse politie donderdag twee internationals op het trainingskamp van de nationale ploeg verhoord over vergelijkbare overtredingen.

Dat meldde RAI Sport donderdag, voordat de Italiaanse voetbalbond FICG later op de avond met een officiële bevestiging kwam. Het gaat om Sandro Tonali (Newcastle United, tot afgelopen zomer actief bij AC Milan) en Nicolò Zaniolo (Aston Villa, tot de winter van 2023 speler van AS Roma). Het tweetal zou in in gezelschap van teammanager en oud-doelman Gianluigi Buffon gespot zijn tijdens een politieverhoor over de vermeende overtredingen van de gokreglementen. Dat zou hebben plaatsgevonden in het trainingskamp van de nationale ploeg in Coverciano.

De Italiaanse roddeljournalist Fabrizio Corona deelde eerder op de donderdag al mee dat Zaniolo gewed zou hebben op bekerwedstrijden van AS Roma in de tijd dat hij bij die club onder contract stond. Ook Tonali zou op wedstrijden hebben gewed waarbij dat volgens de regels niet toegestaan zou zijn geweest, al is niet duidelijk of het ook in zijn geval wedstrijden van zijn eigen club betrof.

Naar huis gestuurd

Later op de avond kwam de Italiaanse voetbalbond met een officieel statement naar buiten. Daarin bevstigt de FICG het verhoor van Tonali en Zaniolo en kondigt het tevens een onvermijdelijke maatregel aan. "Ongeacht de aard van deze zaken en overwegende dat de twee spelers niet in de juiste conditie zijn voor de wedstrijden van de komende dagen, heeft de bond besloten om hen, ook voor hun eigen bescherming, terug te laten keren naar hun respectievelijke clubs", schrijft de bond.

De perikelen zijn bijzonder onwelkom voor de Italiaanse nationale ploeg van bondscoach Luciano Spalletti. Die bereidt zich in het trainingskamp voor op de EK-kwalificatieduel met Malta, dat zaterdag de tegenstander is in Bari. Daarna reist het elftal door naar Engeland, waar het dinsdag een uitduel afwerkt op Wembley. Italië staat na vier gespeelde wedstrijden op zeven punten en is daarmee tweede in groep C achter de Engelsen, die met dertien punten aan kop gaan. Nummers drie Oekraïne en vier Noord-Macedonië hebben evenveel punten als de Italianen maar speelden een wedstrijd meer.