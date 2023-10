Fabrizio Corona trekt beerput Italiaans gokschandaal verder open: 'Vijf of zes clubs betrokken'

De Italiaanse roddeljournalist Fabrizio Corona heeft aangekondigd dat er de komende tijd veel meer namen naar buiten zullen komen in het gokschandaal dat het Italiaanse voetbal de afgelopen week flink in zijn greep hield. Bovendien licht 'de Koning van de Paparazzi' een tipje van de sluier op over de identiteit van zijn voornaamste bron.

Corona is een beruchte naam in de Italiaanse roddeljournalistiek. In het verleden werd de als playboy bekendstaande journalist zelfs veroordeeld tot een forse celstraf omdat hij beroemdheden uit de sport-, entertainment- en zakenwereld afperste met hun onwelgevallige foto's. In augustus van dit jaar bracht hij als eerste naar buiten dat Juventus-middenvelder Nicoló Fagioli een fors gokprobleem heeft, de speler gaf zichzelf daarop aan bij de autoriteiten. Uit het onderzoek naar onder meer zijn telefoon kwamen veel meer namen uit het Italiaanse voetbal naar boven, waaronder internationals Nicoló Zaniolo en Sandro Tonali. Het tweetal werd eerder deze week in het trainingskamp van de nationale ploeg verhoord en door de Italiaanse bond vervolgens naar huis gestuurd.

Vrijdag voegde Corona een nieuwe naam toe aan het lijstje betrokken spelers: Nicola Zalewski (AS Roma). In een interview met Corriere della Sera vertelt Corona bovendien aan dat er nog veel meer namen naar buiten zullen komen. De misstanden zouden bestaan bij 'vijf of zes' verschillende clubs en spelers uit de hele Italiaanse voetbalpiramide, dus de Serie A, B én C. "Er zijn meer internationals betrokken, en ook clubvoorzitters", wordt Corona bovendien geciteerd. Ook vertelt hij wie zijn belangrijkste bron is: "De oom van een oud-speler van Internazionale, die hecht bevriend is met Mario Balotelli."

Georganiseerde misdaad

Corona werd inmimddels zelf ook verhoord door de openbaak aanklager van de rechtbank in Turijn, omdat hij waardevolle informatie voor het onderzoek naar de feiten in zijn bezit heeft. De journalist zegt vooral te hopen dat de betrokken spelers hun leven zullen gaan beteren: "Deze spelers zijn ziek", aldus Corona. "Gokken is net zo verslavend als drug, ze worden langzaam het systeem binnengezogen", vervolgt hij. "Het begint met het spelen op gokautomaten, dan gaat het verder met gokholen en zo worden ze slachtoffers van de georganiseerde misdaad", beschrijft de journalist hoe de spelers in de problemen kunnen komen door hun gokactiviteiten.