Fabrizio Corona wijst Roma-speler aan als vierde gokverdachte, Zaniolo en Tonali komen met eerste reactie

De Italiaanse roddeljournalist Fabrizio Corona heeft AS Roma-speler als vierde verdachte in het gokschandaal dat Italië de afgelopen dagen in z'n greep houdt genoemd. De 21-jarige Pool bereidt zich op zijn beurt inmiddels voor op juridische stappen tegen Corona. Ondertussen komen Nicoló Zaniolo en met een eerste reactie op de berichten.

Zalewski is volgens Sky Italia nog niet door de openbaar aanklager in Turijn op de hoogte gesteld dat hij verdachte zou zijn in de zaak omtrent illegaal wedden op voetbalwedstrijden. Daarom zouden zijn juridische adviseurs overwegen om stappen te ondernemen richting Corona, die met zijn bewering dus feitelijk te vroeg is en mogelijk zelf helemaal fout zit als blijkt dat Zalewski ook niet op een later moment tot de verdachten gaat behoren.

Zaniolo en Tonali

Donderdag besloot de Italiaanse voetbalbond FICG internationals Zaniolo (Aston Villa) en Tonali (Newcastle United) terug naar Engeland te sturen. Het tweetal zou volgens diverse media zijn ondervraagd door de politie over illegale gokpraktijken, maar ontkennen beiden dat het om weddenschappen op voetbalwedstrijden gaat. Tegenover La Republicca stellen zij online blackjack en poker te hebben gespeeld, via een platform waarvan zij niet wisten dat het verboden was.

Fagioli

Juventus-middenvelder Nicol Fagioli heeft wél bekend zich schuldig te hebben gemaakt aan wedden via illegale goksites. Eerdergenoemde Corona bracht al in augustus naar buiten dat dat het geval was; in reactie heeft de speler zich naar verluidt gemeld op het politiebureau, waarop zijn telefoon werd ingenomen en onderzocht. Zaniolo en Tonali geven toe bevriend te zijn met Fagioli, maar ontkennen (ondanks chatberichten die daarop lijken te wijzen) dat zij via of met hem hebben ingezet op voetbalwedstrijden. Vooralsnog heeft de politie geen concreet bewijs gevonden dat dat wel het geval is.