Uitblinkende Berghuis laat Ajax-supporters blessure Kudus vergeten

Ajax heeft zondagavond de tweede plek in de Eredivisie weer overgenomen van PSV. De formatie van John Heitinga boekte in de eigen Johan Cruijff ArenA een vrij eenvoudige zege op Fortuna Sittard (4-0). Steven Berghuis was met twee fraaie treffers de grote man aan Amsterdamse zijde en liet zien de geblesseerde Mohammed Kudus uitstekend te kunnen vervangen.

De Amsterdammers zagen in de halve finale van de KNVB Beker tegen Feyenoord Kudus wegvallen met een hamstringblessure, waardoor de Ghanese buitenspeler het duel met Fortuna Sittard moest missen. Steven Berghuis schoof vanaf het middenveld door naar de rechtsbuitenpositie en dat bleek achteraf een zeer goede keuze te zijn geweest van trainer John Heitinga.

Vanaf het eerste moment was Berghuis, die juist de laatste weken minder in vorm was bij Ajax, bepalend op het veld in de Johan Cruijff ArenA. Na ruim vijf minuten gespeeld te hebben zette de 31-jarige voetballer zijn naam al op het scorebord. Met een fantastisch geplaatst schot van afstand verschalkte hij Fortuna-goalie Ivor Pandur en zette hij zijn Ajax op een 1-0 voorsprong.

Fortuna Sittard, dat soms in de counter een speldenprikje uitdeelde, had het lastig met Ajax. De Amsterdammers gingen direct op zoek naar de tweede treffer, maar die liet door onnauwkeurigheid in de eindfase nog even op zich wachten. Tot minuut 27, toen Berghuis weer op stond. Op knappe wijze schoot de buitenspeler de bal buiten bereik van Pandur in de kruising.

Het zal voor trainer John Heitinga een opluchting zijn geweest dat het wegvallen van Kudus – toch een van de smaakmakers sinds dat hij het roer overnam van Alfred Schreuder – zo opgevangen kan worden bij de Amsterdammers. Berghuis was de beste man van het veld, waardoor het wegvallen van Kudus misschien niet zo’n enorme domper is dan het op voorhand leek te zijn.

In het tweede bedrijf pakte Ajax door, want tien minuten na de thee zette Steven Bergwijn de regerend landskampioen op een 3-0 voorsprong. Een prachtige harde knal van de aanvaller, die een hoop frustraties van zich afschoot. De buitenspeler heeft het lastig bij Ajax, waardoor de goal op een zeer goed moment kwam voor hem.

Het resterende deel van de wedstrijd was een fase waarin Ajax het wel goed vond en Fortuna Sittard bij vlagen iets gevaarlijker werd. De ruime voorsprong gaf Ajax wat lucht, waardoor John Heitinga ook nog jeugdspelers kon laten debuteren. Kenneth Taylor was verantwoordelijk voor het slotakkoord. De middenvelder maakte er in de slotfase nog 4-0 van.