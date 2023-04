Upamecano scoort van eigen helft door ongekende blunder van Kobel

Gregor Kobelilta aivan uskomaton hutipotku ja Bayern München siirtyy 1-0-johtoon! 🫣#bulifi #bundesliga pic.twitter.com/r7v1emHeOJ — Viaplay Urheilu (@ViaplayUrheilu) April 1, 2023

Doelman Gregor Kobel van Borussia Dortmund is zaterdagavond op grove wijze in de fout gegaan tegen Bayern München. Na een lange bal van achteruit van Dayot Upamecano trapte de uitgekomen Kobel volledig langs de bal, waardoor Upamecano van eigen helft scoorde.



Het moment deed zich na twaalf minuten voor. Er leek niets aan de hand, maar Kobel – net terug na een afwezigheid van twee wedstrijden door een blessure - trapte mis. Hij sloeg meteen zijn handen voor het hoofd. Leroy Sané liet de bal over de doellijn lopen, waardoor de goal op naam zal komen van Upamecano of van Kobel (als eigen doelpunt). Later in de eerste helft scoorde Thomas Müller nog twee keer.