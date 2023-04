Valentijn Driessen: 'Hij valt mij tot dusver zwaar tegen in Alkmaar'

Valentijn Driessen is positief verrast door de hoofdrol van Mathew Ryan in de kwartfinale van de Europa League tussen AZ en RSC Anderlecht. De Australische keeper ontpopte zich in de penaltyreeks tot held van Alkmaar.

Ryan keerde zowel de strafschop van Jan Vertonghen als Killian Sardella, terwijl aan Alkmaarse zijde iedereen raak schoot. "Als je de helft van de genomen penalty's pakt, dan doe je het natuurlijk uitstekend. Hij stond niet echt bekend als penaltykiller. Ik moet zeggen: tot dusver valt hij mij zwaar tegen in Alkmaar. Het is niet een jongen die heel veel punten pakt. Maar als je ervoor zorgt dat je de halve finale van de Conference League haalt, heb je het uitstekend gedaan."

Artikel gaat verder onder video

Het was geen toeval dat Ryan twee strafschoppen keerde tegen Anderlecht, zo vertelt de doelman tegenover NUsport. "Ik probeer bij die trainingen te visualiseren dat het een wedstrijd is. Dat kan helpen en natuurlijk had ik mijn huiswerk gedaan. De scenario's zaten in mijn hoofd. Aan de andere kant moet je niet naïef zijn. Tegenwoordig is er zoveel data over strafschoppen. Beide ploegen kunnen daar gebruik van maken. Twee keer gokte ik goed, maar het was wel gokken met voorkennis."

Volgens Pascal Jansen stelt Ryan zich wat te bescheiden op. "Mathew had zich extreem goed voorbereid. Hij wist zelfs van een paar jeugdspelers van Anderlecht in welke hoek ze hun strafschoppen meestal schieten."