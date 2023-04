AZ na penalty's naar de halve finale van de Conference League, Ryan de held

AZ heeft na penalty’s gewonnen van RSC Anderlecht en bereikt de halve finale van de Conference League. Niet Bart Verbruggen werd de held, maar Matthew Ryan pakte twee penalty’s. AZ startte de wedstrijd goed en stond door twee goals van Vanglis Pavlidis binnen dertien minuten voor, maar het goede begin kreeg geen vervolg.

AZ had een hoop goed te maken na de 2-0 nederlaag van vorige week in Brussel tegen Anderlecht. De ploeg kwam maar weinig tot kansen en de Nederlandse keeper Verbruggen werd amper getest. Om weer gelijk te komen, moest AZ minstens twee keer scoren. Een goed begin was nodig om de Belgische ploeg aan het wankelen te krijgen.

Een goede start kwam er ook voor de Alkmaarders, want al na vijf minuten mocht Pavlidis een misschien wat gelukkig gegeven penalty nemen om Verbruggen te verschalken. De Griek faalde niet en schoot de bal via de paal achter de Nederlander. Acht minuten later lag de bal alweer achter de keeper van Oranje. Weer schoot Pavlidis de bal in de touwen na een goede aanval. Tijjani Reijnders gaf de bal goed op Jens Odgaard en die zette de spits van AZ voor een leeg goal.

Er kwam geen hattrick voor Pavlidis, want de aanvaller moest zich toch laten vervangen in de rust voor Mayckel Lahdo. In de tweede helft miste AZ de spits wel, want de stootkracht voorin was wel nodig. De Alkmaarders kregen echt wel kansen, maar mede door goed keeperswerk van Verbruggen werd er niet gescoord. De wedstrijd moest verlengd worden.

In de verlenging bleef AZ de overheersende ploeg en had het ook echt wel kansen. Ondanks de kansen was het niet genoeg voor de Alkmaarders en moesten er penalty’s genomen worden. In de penaltyserie kon Ryan uitblinken met twee gepakte strafschoppen. Jan Vertonghen en Killian Sardella misten en Mexx Meerdink maakte de beslissende voor AZ.

Door deze overwinning is AZ door naar de halve finale van de Conference League en speelt het tegen de winnaar van de wedstrijd tussen AA Gent en West Ham United. Er zijn ook weer extra coëfficientenpunten gepakt en daardoor is de jacht op nummer vijf Frankrijk geopend.