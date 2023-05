Kwakman en Perez zien 'onrust zelve' aan de basis liggen van nederlaag AZ bij West Ham

Kees Kwakman en Kenneth Perez zijn niet onder de indruk van Mathew Ryan. De 31-jarige doelman van AZ veroorzaakte donderdagavond op bezoek bij West Ham United een strafschop en lag zo aan de basis van een 2-1 nederlaag. Na de wedstrijd werd het spel van de goalie besproken door de analist van ESPN.

"Ik vind hem sowieso nog geen stabiele indruk maken dit seizoen", aldus Kwakman over de international van Australië. "Ik denk dat de aankoop op zich echt niet gek is, het is een jongen met veel ervaring. Volgens mij is het een fantastische prof. Maar met name met hoge ballen brengt hij onrust door ze niet te klemmen. Het moment van de penalty zag er onbeholpen uit. Ik vind hem nog geen sterke indruk maken. In dat opzicht heeft AZ het niet echt getroffen."

Artikel gaat verder onder video

Perez voegde daar nog aan toe dat een rustige sluitpost doorslaggevend kan zijn. Dat rustige zat er bij Ryan in het London Stadium zeker niet in. "Het is wel zonde. In zo'n wedstrijd heb je een keeper nodig die je af en toe uit de brand helpt. Die de rust zelve is. Hij had een mooie redding, maar die onrust is funest. Dat was jammer. In de rust dacht ik dat AZ gemakkelijk kon winnen, maar ze maakten het zichzelf moeilijk. Dan is de keeper een vrij belangrijk onderdeel."