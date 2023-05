Derksen haalt kiezelhard uit naar AZ-schlemiel: 'Die kan er he-le-maal niets van!'

AZ verloor donderdagavond de eerste halve finale van de Conference League tegen West Ham United (2-1). De Alkmaarders zullen in de return alle zeilen bij moeten zetten om de stand om te buigen. Johan Derksen heeft een hard hoofd in een goede afloop. Hij was niet overtuigd van het spel van AZ en zag één speler, op zijn zachtst gezegd, door de mand vallen.

Derksen heeft het over verdediger Sam Beukema. “Die Beukema is een hele leuke jongen, als je hem interviewt is hij een hele spontane jongen”, begint de Vandaag Inside-analist. “Maar hij kan er he-le-maal niets van. Hij kan niet verdedigen. Hij werd keer op keer uitgekapt aan de linkerkant, en als hij de bal heeft, dan weet hij er geen raad mee”, oordeelt Derksen.

Beukema kwam vorige transferzomer over van Go Ahead Eagles, iets waar Derksen met zijn verstand niet bij komt. “Ik begrijp niet waarom ze die man gekocht hebben. Hij kan er geen pepernoot van!”, doet De Snor er nog een schepje bovenop. Eerder was ook ESPN-analist Kenneth Perez al kritisch op Beukema. “Die was vandaag echt all over the place. Dat was echt heel jammer”, sprak de oud-voetballer tijdens de nabeschouwing.

Nog een schlemiel

De analisten zagen nog een andere AZ-speler die niet in beste doen was, namelijk doelman Mathew Ryan. De Australiër veroorzaakte een penalty nadat hij compleet mistastte en vervolgens Jarrod Bowen in het gezicht ramde. “Dat was het probleem bij AZ. Na dat foutje had hij het niet meer op orde en kon het zelfs nog 3-1 worden”, vertelt Hélène Hendriks. “Keepertje… Wat slecht ook weer dit”, voegde René van der Gijp eraan toe.