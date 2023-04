Van Basten: 'Er wordt vaak gezegd dat hij een eikel is, maar ik vind hem wel oké'

Bij het programma Rondo van Ziggo Sport zijn de analisten ingegaan op de hartverwarmende actie van José Mourinho tijdens de wedstrijd tegen Sampdoria (3-0). The Special One nam het op voor zijn collega-trainer en oud-speler Dejan Stankovic, die zigeneur is en racistisch werd bejegend door een deel van de aanhang van AS Roma, waarna Mourinho het voor hem opnam en ervoor zorgde dat de vervelende spreekkoren ophielden. Rondo reageert vol bewondering op de actie van de oefenmeester.

"Ik erger me te vaak aan hem, maar dit is fantastisch”, vertelt Jan van Halst. Mede-analist Marco van Basten heeft een wat andere mening. “Fantastisch dit. Dit vind ik echt mooi”, begint de oud-spits. “Er wordt vaak gezegd dat het een eikel is, maar ik vind het hem wel oké”, gaat Van Basten verder. Met verschillende gebaren lukte het Mourinho om de racistische spreekkoren te stoppen.

Artikel gaat verder onder video

De Curva Sud-tribune van AS Roma begon in de 52ste minuut met de racistische liederen. De aanleiding hiervoor was de rode kaart van Sampdoria-speler Jeison Murillo. Stankovic was het niet eens met de beslissing van de scheidsrechter en reageerde woedend. Vrij snel na de beledigingen kwam Mourinho in actie. “Hij is een geweldige man en een goede vriend. En van vrienden blijf je af”, reageerde de oefenmeester er zelf op.

Ook Bosz lovend

Ook Peter Bosz was aanwezig tijdens de aflevering van Rondo. Als trainer van Vitesse had hij regelmatig contact met The Special One dankzij de samenwerkingsverbanden tussen de Arnhemse club en Chelsea. “Ik vond dat natuurlijk geweldig als je trainer van Vitesse bent en je mocht naar Londen”, kijkt Bosz terug.