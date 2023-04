Van Basten genadeloos: 'Tien disasters bij Ajax, Timber speelt met sukkels'

Marco van Basten is snoeihard over het aankoopbeleid van Ajax. Nu het seizoen bijna ten einde is, trekt de analist de conclusie dat iedere aankoop van Ajax heeft gefaald. Ze zorgen er bovendien voor dat iemand als Jurriën Timber minder waard wordt, waarschuwt Van Basten bij Rondo.

San Marco keek zondag naar het duel tussen PSV en Ajax (3-0) en vond eigenlijk beide ploegen 'matig' spelen. "PSV maakte snel een goede goal, daardoor hoefden ze zich wat minder druk te maken. De opbouw en het aanvalsspel van PSV vond ik ook niet best, maar bij Ajax was het gewoon dramatisch. Bij Ajax willen en durven ze allemaal de bal niet te hebben. Bassey is een schrijnend voorbeeld."

"Ajax is momenteel echt een unieke club", zegt Van Basten met gevoel voor cynisme. "Als je tien aankopen hebt gedaan, en het zijn alle tien disasters, dan heb je puik je huiswerk gedaan. Van alle tien kun je niet één goede aankoop aanwijzen die het geïnvesteerde geld waard is gebleken. Sterker nog, ze zijn enorm teruggevallen in waarde. Het is bijzonder dat je zo'n slecht team weet te creëren."

Van Basten somt daarna wat spelers op die teleurstellen, te beginnen met keeper Gerónimo Rulli."De keeper overtuigt niet, Sánchez helpt niet, Timber is de enige die wat kan, op links staat met Hato een jonge jongen, Wijndal is niet goed genoeg, en wat brengt Grillitsch nou?"

Ook voormalig assistent-trainer Winston Bogarde van Ajax denkt dat de spelers zijn gedaald in transferwaarde. "De afgelopen seizoenen was het gewoon goed. Ajax liet zichzelf zien in de Champions League, waardoor de waarde van spelers enorm steeg. Als je dat nu afzet tegen dit seizoen, dan is de waarde sterk gedaald." Van Basten: "Je kunt het zien, want Timber is gewoon een goede speler. Die staat nu in een team met best wel veel sukkels om zich heen. Die wordt ook slecht!"