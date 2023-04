Van Basten haalt vernietigend uit naar clubleiding Ajax: 'Dat kan toch niet?'

Marco van Basten heeft tijdens het programma Rondo van Ziggo Sport vernietigend uitgehaald naar de clubleiding van Ajax. Volgens de oud-voetballer hadden de Amsterdammers Peter Bosz moeten aanstellen als nieuwe trainer, of tenminste gesprekken moeten voeren met de 59-jarige oefenmeester.

Het onderwerp kwam ter sprake nadat de mannen gastheer Peter Bosz linkte aan de Amsterdamse club. Van Basten kan niet begrijpen waarom Ajax geen werk maakt van een mogelijke komst van Bosz. “Dan denk ik bij mezelf: ‘Wat gebeurt er nou bij Ajax? Het gaat zo slecht.’ Maar ze nemen geen enkele beslissing, dat kan toch niet”, begint Van Basten. “Ze lopen al anderhalf jaar niks te doen. Waar is het bestuur? Waar wordt wat gedaan? Iedereen staat elkaar aan te gapen en niemand doet wat”, gaat de oud-Ajacied verder.

“Het lijkt de politiek wel”

Volgens presentator Wytse van der Goot heeft Ajax’ manier van werken te maken met de volgorde waarop ze de poppetjes willen aanstellen. Van Basten blijft vernietigend tegenover de Amsterdamse clubleiding. “Het lijkt de politiek wel, daar gebeurt ook niks. Ze lopen alleen maar te lullen maar er gebeurt niks”, vertelt de analist.

Bosz pareert de kritiek van Van Basten enigszins. Volgens de oefenmeester, die in het seizoen 2016/2017 al trainer was van Ajax, besluiten clubs vaak pas in mei om een nieuwe trainer aan te stellen. “Ze willen niet als er al een trainer zit gesprekken voeren met anderen. Pas aan het einde van het seizoen worden de prijzen verdeeld. Er wordt wel wat werk vooraf gedaan, maar de echte beslissing nemen ze pas tegen het einde van het seizoen”, vertelt Bosz.