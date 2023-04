De analisten van Vandaag Inside hebben geen goed woord over voor het gedrag van José Mourinho na de wedstrijd tussen AS Roma en Feyenoord. De trainer schreeuwde in de catacomben richting Arne Slot en adviseerde zijn collega om vaker naar Roma te kijken in plaats van naar Napoli en Manchester City. Van der Gijp miste één iemand bij de confrontatie. "Die had hem een lik op z'n kin kunnen geven."