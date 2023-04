Van der Meijde kraakt keuze Heitinga: 'Dat zal allemaal wel, maar kom op'

Andy van der Meijde snapt niet dat John Heitinga vorige week met Edson Álvarez is gestart tegen FC Emmen. De verdediger annex middenvelder van Ajax krijg zijn tiende gele kaart van het seizoen en is daardoor geschorst voor de ontmoeting met PSV die deze zondag op het programma staat.

Heitinga had geen risico moeten nemen met Álvarez, vindt Van der Meijde. "Dat vond ik gewoon een slechte keuze", aldus de oud-aanvaller in het Algemeen Dagblad. Van der Meijde heeft er geen boodschap aan dat Heitinga de Mexicaan naar eigen zeggen iedere wedstrijd nodig heeft. "Dat zal allemaal wel, maar kom op. Thuis tegen Emmen, wat voor vertrouwen heb je dan in je team. Met alle respect voor Emmen, maar de avond voor zo’n pot gingen we in onze tijd gewoon zuipen. Ik vind dat onzin."

Alvaréz wordt zondag vervangen door Calvin Bassey, zo liet Heitinga vrijdag op de persconferentie richting de Eredivisie-topper weten. "Hij is verdedigend gewoon goed maar aan de bal minder. En je weet van PSV dat ze gevaarlijk zijn in de lucht. Dat zag je tijdens de Johan Cruijff Schaal ook. En laten we eerlijk zijn, op de backposities is het ook broos. Hato zie ik de voorzetten er nog wel uithalen maar op rechts, met Sanchez, is het ook niet geweldig. Het is gewoon een moeilijke zaak. Ik vrees voor het ergste."

Ajax is er alles aan gelegen om het seizoen (minstens) op de tweede plaats te eindigen. Lukt dat niet, dan wordt er komend seizoen geen Champions League-voetbal in Amsterdam gespeeld. "Het programma van Ajax is moeilijker. Daardoor kunnen ze ook wel een buffer gebruiken, door van PSV te winnen. Maar dat is van oudsher een lastige uitwedstrijd. Ajax moet er geweldig zijn zonder dat het een geweldige selectie heeft. En Ajax kan niet als derde eindigen. Dat zou een schande zijn en dan zijn de supporters niet blij. Terecht ook vind ik, want dat mag Ajax nooit, en zeker niet na de successen van de afgelopen jaren, overkomen."