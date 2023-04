Van der Sar legt uit waarom Mislintat opvolger Overmars is

Ajax heeft de komst van Sven Mislintat officieel aangekondigd. De Duitser tekent een contract tot en met 2026 in de Johan Cruijf Arena. Hij wordt actief onder de term 'directeur voetbalzaken' en treedt daarmee officieel in de voetsporen van zijn voorvanger Marc Overmars. Tot dusver werden diens taken ingevuld door de vertrokken Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar.

Edwin van der Sar geeft tekst en uitleg in het persbericht dat Ajax dinsdagochtend de wereld instuurt. "Het is goed voor Ajax dat we deze belangrijke positie hebben kunnen invullen met een internationaal ervaren voetbaldirecteur die al snel kan beginnen", licht de algemeen directeur de keuze toe. "Aan de zoektocht naar de juiste persoon is een zorgvuldig proces voorafgegaan. We zochten iemand die voor aanvallend en aantrekkelijk voetbal staat, een internationaal netwerk heeft en oog heeft voor zowel scouting als ontwikkeling en doorgroei van eigen jeugd."

"Sven voldoet aan het profiel en hij maakte vanaf de eerste gesprekken in februari een hele goede indruk op ons", vervolgt Van der Sar. "Daarbij komt dat hij een manier van werken heeft die past bij deze tijd. Ik ben ervan overtuigd dat hij een belangrijke bijdrage gaat leveren aan nieuwe successen van Ajax.”

Met een driejarig contract geeft Ajax aan vertrouwen te hebben in de Duitser, naar wie werd geschakeld na de afzegging van Liverpools Julian Ward. Met Mislintat, Jan van Halst, Maurits Hendriks en Pier Eringa zijn alle belangrijke technische functies in de Johan Cruijff Arena weer ingevuld. De Duitser kijkt zelf ook uit naar zijn periode in Amsterdam.

"Sinds Edwin mij in februari belde met de vraag of ik geïnteresseerd was om directeur voetbalzaken te worden, stopte ik de gesprekken met andere partijen", aldus Mislintat. "Ik ben geboren en getogen in Dortmund en opgegroeid in de schaduw van grote, traditionele clubs. Sinds mijn jeugd zie ik Ajax als een van de meest iconische voetbalclubs in de wereld. Het is een grote eer om directeur voetbalzaken van Ajax te worden en ik zie het als mijn plicht om de club zo goed mogelijk te dienen.”