Van der Vaart aangepakt: 'Het is onzin, maar hij kijkt door een Ajax-bril'

Robert Maaskant vindt dat Rafael van der Vaart de spelers van Feyenoord te weinig krediet geeft. Bij Rondo sprak Van der Vaart de verwachting uit dat geen enkele speler van de huidige Eredivisie-koploper uiteindelijk de internationale top zal halen. In zijn ogen heeft Ajax wél spelers met die potentie.

Maaskant noemt de uitspraken van Van der Vaart 'echt onzin'. "Van der Vaart kijkt daar met een Ajax-bril naar", zegt de clubloze trainer bij RTV Rijnmond. "Dat is niet erg, die jongen is daar opgegroeid en heeft er heel lang gespeeld. Dan is het normaal dat om zo'n bril op te zetten. Maar Feyenoord heeft gewoon goede spelers."

Artikel gaat verder onder video

Het succes van Feyenoord is mede te danken aan de gerichte aankopen die in de zomer werden gedaan, denkt Maaskant. Na het vertrek van sterspelers als Fredrik Aursnes, Tyrell Malacia, Marcos Senesi en Luis Sinisterra werden veel nieuwlingen binnengehaald die inmiddels hun waarde bewezen hebben. "Ze hebben heel gericht gescout en ingekocht, nadat heel veel spelers verkocht moesten worden om weer wat centjes te hebben."

"Dat proces gaat sneller dan wanneer je begint met een hele ploeg die je moet kneden", stelt Maaskant. "Slot heeft heel goed kunnen kijken: welke spelers passen in mijn spelprincipes? 'Die spelers haal ik.' Wieffer is daar een heel mooi voorbeeld van, hoewel die oorspronkelijk geen basisplaats zou hebben. En David Háncko, topaankoop."