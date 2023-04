Van der Vaart gaat niet mee in Feyenoord-euforie: 'Wie gaat de absolute top halen?'

Rafael van der Vaart denkt niet dat er veel spelers van het huidige Feyenoord de Europese top gaan halen. De voormalig profvoetballer ziet dat de Rotterdammers een uitstekend seizoen draaien, maar heeft zijn twijfels bij de individuele kwaliteiten van de spelers van Arne Slot. Daar waren zijn tafelgenoten het niet helemaal mee eens.

Aan tafel bij Rondo van Ziggo Sport verkondigde Van der Vaart maandagavond zijn mening over Feyenoord. "Als ik jou vraag naar een speler van Feyenoord die over drie jaar bij Real Madrid, Liverpool of Manchester United zit", vroeg Van der Vaart aan zijn tafelgenoten. "Ik denk niet dat een speler van Feyenoord de absolute top haalt. Ik ben gekleurd, dat gaan mensen natuurlijk zeggen. Maar dat is gewoon mijn mening."

Youri Mulder kon zich niet helemaal vinden in de woorden van Van der Vaart. "De spelers zijn allemaal beter geworden. Kökçü is de beste middenvelder naar Nederland, Bijlow is de beste doelman van Nederland. Giménez vind ik na Pavlidis de beste spits", aldus Mulder, die werd aangevuld door Marco van Basten. "Hancko en Trauner, dat zijn betrouwbare jongens. Daar kun je op bouwen. Szymański is een goede middenvelder en ze hebben ook nog Quinten Timber."

Feyenoord gaat aanstaande donderdag in de kwartfinale van de Europa League op bezoek bij AS Roma. Van der Vaart ziet de Rotterdammers nog wel een ronde verder komen. "Het zit allemaal niet tegen. Ze hebben niet de beste spelers, maar zijn wel het beste team. Ik denk wel dat ze kans maken tegen Roma, maar dat is puur gebaseerd op dat dit het seizoen van Feyenoord is. Daar moeten ze van profiteren."