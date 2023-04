Van der Vaart ziet een nieuwe Isco lopen bij Heerenveen

Rafael van der Vaart en Ibrahim Afellay zijn erg gecharmeerd van Osame Sahraoui van sc Heerenveen. De linksbuiten kwam deze winter over voor twee miljoen euro van het Noorse Vålerenga en valt op met goede acties. Van der Vaart vergelijkt de speler al een beetje met Isco.

Bij Studio Voetbal hebben ze een vaste rubriek met ‘De Parel van het Linkerrijtje’. Deze week werd Sahraoui door de talkshow uitgelicht op voorkeur van Afellay. “Het is gewoon een hele leuke, creatieve speler”, zegt de oud-speler van onder andere FC Barcelona. “Een kleine dribbelaar met ook een hele geniepige voorzet. Hij kan goed het overzicht behouden. Echt een speler waar je naar het stadion voor gaat. Voor twee miljoen is dit echt een koopje en hij maakt Heerenveen ook echt beter.”

Artikel gaat verder onder video

Van der Vaart trekt een opvallende vergelijking met een oud-speler van Real Madrid. “Ik moet denken aan Isco, een beetje kleine kromme pootjes.” Arno Vermeulen ziet de ontwikkeling ook en wijst naar het verleden. “Hij bleef bij zijn vorige club lang achter Ejuke op de bank zitten. Ejuke ging ook naar Heerenveen en heeft daar veel opgeleverd. Hij (Sahraoui, red) is nu de volgende. De scouting van Heerenveen doet dat echt goed.”

Sahraoui kwam deze winter over uit Noorwegen en speelde vooralsnog acht wedstrijden voor Heerenveen. In deze acht wedstrijden scoorde de Noor één keer en gaf hij twee assists. Heerenveen scout veel in Noorwegen en heeft ook nu weer kans om winst te maken op deze speler.