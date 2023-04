Van Hanegem ergert zich aan Bosz: 'Zou hij deze week nog ergens aanschuiven?'

Het is Willem van Hanegem niet ontgaan dat Peter Bosz vorige week aanschoof bij zowel Rondo als Studio Sport. Bij beide programma's vertelde de 59-jarige Bosz dat hij openstaat voor een gesprek met Ajax, dat de trainerspositie voor volgend seizoen nog niet heeft ingevuld.

"Zou Peter Bosz deze week nog ergens aanschuiven om te vertellen dat Ajax nog niet heeft gebeld? Met allemaal verontwaardigde mensen aan die tafels die het ook volkomen onbegrijpelijk vinden dat Edwin van der Sar nog geen contact heeft gelegd. Want Bosz is dé juiste man, hoor ik dan. Dat zijn trouwens dezelfde mensen die een jaar geleden schreeuwden dat Alfred Schreuder moest worden aangesteld in Amsterdam", begint Van Hanegem in zijn column in het Algemeen Dagblad.

Het is Van Hanegem duidelijk geworden dat Bosz 'heel graag' wil praten met Ajax. "Maar volgens mij staat het die club vrij om te kijken wie ze daadwerkelijk als trainer willen hebben. Dat Bosz zelf dolgraag wil, betekent toch niet dat hij daar volgende dag aan tafel moet zitten om over een contract te praten, toch?", vraagt hij zich af.

Het is volgens Van Hanegem een 'lekker' moment om als trainer in te stappen bij de Amsterdamse club. "Het ging heel weinig over het niveau van de halve finale van de beker omdat er iemand was die het slim vond om een aansteker op het hoofd van Davy Klaassen te gooien. Dus ging het vooral daar over. Ajax won, maar dat voortdurende tijdrekken, al die lange ballen, ze hebben weleens beter gespeeld in Amsterdam. Het is echt behelpen."