Van Hanegem ergert zich aan commercial van ESPN voor PSV - Ajax

Willem van Hanegem vindt dat Ajax en PSV dit seizoen allebei 'heel slecht' hebben gepresteerd. De twee clubs strijden, normaal gesproken, voor de tweede plek achter Feyenoord en staan in de bekerfinale. Volgende week zondag treffen ze elkaar in de Eredivisie en Van Hanegem ergert zich aan de hype rondom die wedstrijd.

Op ESPN is de afgelopen dagen geregeld een promo te zien van de topper. "Die partij moet je echt beleven, hoor ik. Nou, ik heb mij weer eens aan negentig minuten PSV gewaagd tegen Volendam. Het is echt zo slecht, ze winnen alleen omdat ze betere spelers hebben en jongens die een wedstrijd kunnen beslissen", zegt Van Hanegem in zijn column voor het Algemeen Dagblad. "Maar Volendam heeft meer idee van hoe ze willen voetballen dan PSV."

Artikel gaat verder onder video

Van Hanegem verwacht dat Ajax zondag sterker is in Eindhoven. "Maar laten we ons er niet te veel van voorstellen en ons niet gek laten maken door de televisiezender die net doet alsof de Champions League-finale zondag in Eindhoven wordt afgewerkt. Deze twee ploegen staan een straatlengte achter Feyenoord en die begonnen dit seizoen met een vrijwel volledig nieuw elftal. Dan weet je: Ajax en PSV hebben het gewoon heel slecht gedaan."

De commercial van ESPN is hier te bekijken.