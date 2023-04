Van Hooijdonk onderbreekt tirade over Cillessen: 'Houd je in, Arno'

Arno Vermeulen heeft zich geërgerd aan de reactie van Jasper Cillessen na de wedstrijd tussen NEC en Vitesse (1-4). De doelman ging meerdere keren in de fout en bood zelfs zijn excuses aan richting de supporters. Onnodig, vindt Vermeulen.

"Niet doen, niet doen. Hij moet het helemaal niet doen", oordeelde de commentator van de NOS zondagavond bij Studio Voetbal. "Hij moet gewoon zeggen dat hij slecht heeft gekeept. Ik word gek van die excuses, we moeten tegenwoordig overal onze excuses voor aanbieden, maar dat hoeft hij helemaal niet te doen."

De tirade van Vermeulen werd onderbroken door een lachende Pierre van Hooijdonk. "Houd je even in, Arno", adviseerde hij. Vermeulen hield voet bij stuk: "Hij hoeft het helemaal niet te doen en maakt zich bijna te nederig in dat opzicht."

Het ging ook nog kort over het perspectief van Cillessen bij het Nederlands elftal. "Koeman heeft gezegd dat hij een eerste keeper wil hebben voor de lange termijn, zonder het gezeur van wisselingen. Toen dacht hij aan Bijlow, denk ik, maar die raakte geblesseerd", aldus Vermeulen. "Als Bijlow straks fit blijft, zou Koeman hem wel als eerste keeper kunnen nemen."