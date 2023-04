Van Nistelrooij is duidelijk richting Ajax-thuis: 'Het doet me niks, totaal nul'

Ruud van Nistelrooij vindt zijn eigen track record tegen Ajax niet interessant richting de kraker van zondag. Als speler en trainer van PSV verloor de 46-jarige Van Nistelrooij nog nooit van de Amsterdammers.

Van Nistelrooij kwam Ajax in dienst van PSV zeven keer als speler (vijf keer winst, twee keer gelijkspel) en twee keer als trainer (beide keren winst) tegen. "Mijn track record tegen Ajax ken ik wel, maar dat doet er niet toe. Het heeft totaal geen invloed", aldus de trainer van de Eindhovenaren op de persconferentie richting de wedstrijd van komend weekend.

Artikel gaat verder onder video

Resultaten uit het verleden bieden geen garanties voor de toekomst, weet Van Nistelrooij. "Elke dag hier bezig zijn, vanaf het begin van de voorbereiding. Trainen, rusten, eten, slapen, focussen op maximaal presteren: dat gaat het verschil maken en heeft ons gebracht waar we nu staan. Dat doe ik nog steeds. Ik leef echt niet in het verleden. Echt niet. Totaal nul. Helemaal niks. Het doet me niks."

PSV beschikt tegen Ajax over een vrijwel fitte selectie. Armando Obispo en Mauro Júnior zijn als enigen niet van de partij. De wedstrijd tussen de nummers twee en drie van de Eredivisie gaat zondag om 14.30 uur van start en wordt in het Philips Stadion gespeeld.