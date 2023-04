Van Nistelrooij reageert geprikkeld na vraag over mogelijke zege op Ajax: "Is dat zo?"

Voor het overgrote deel van de Nederlandse voetballiefhebbers is Feyenoord al de kampioen van Nederland dit seizoen. Maar de strijd om plek twee, tussen PSV en Ajax, ligt helemaal open. PSV is bezig met een goede reeks maar op de vraag of die nog wat waard is als de Eindhovenaren verliezen van de Amsterdammers volgende week reageert PSV-trainer Ruud van Nistelrooij geprikkeld.

"Is dat zo?", zegt de legendarische spits op de persconferentie. "Als je die negen wedstrijden niet had gewonnen, waar had je dan gestaan? Als je negen keer niet wint, kom je iets anders uit bij deze wedstrijd dan als je negen keer wint." Wat het eindstation is voor de PSV-trein en of er misschien nog wel een landstitel in zit? "Wij gaan nog steeds voor het allerhoogste. Ik denk niet stap voor stap. Theoretisch kan het nog steeds", reageert hij kortaf.

De oefenmeester kan maar moeilijk accepteren dat de titelstrijd gestreden is en dat zijn mannen daarnaast nog hard moeten knokken voor een eventuele tweede plek. De Eindhovenaren staan in punten gelijk met Amsterdammers, maar Ajax heeft een beter doelsaldo.

Volgende week komt Ajax op bezoek in Eindhoven. Een bijna allesbepalende wedstrijd in de strijd om plek twee en dus een plek in de kwalificatie van de Champions League. AZ is als een dief in de nacht ook nog aan het loeren op plek drie, met als slachtoffer de verliezer van de topper volgende week. De Alkmaarders gaan hebben dit weekend gewonnen van Fortuna Sittard en zullen met glazige ogen kijken naar het duel van volgende week tussen de twee meest succesvolle clubs van ons land.