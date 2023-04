Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Slot durft risico's te nemen

Feyenoord-trainer Arne Slot gaat ondanks de zware weken vermoedelijk geen aanpassingen doorvoeren in zijn basiself. Na de midweekse bekerclash met Ajax wacht komende donderdag de kwartfinale van de Europa League tegen AS Roma. Lutsharel Geertruida maakt mogelijk wel zijn rentree.

Desondanks is de verwachting dat Slot verder voor zijn vaste elftal kiest, met Timon Wellenreuther in het doel boven de nog altijd afwezige Justin Bijlow. Voor hem staan vermoedelijk in elk geval Gernot Trauner, David Háncko en Quilindschy Hartman. Geertruida gaat waarschijnlijk speeltijd krijgen en de verwachting is dat hij vanaf de aftrap kan starten – dat is namelijk wat Slot aankondigde tijdens de persconferentie. Dan zit Marcus Pedersen net als onder anderen Jacob Rasmussen en Marcos López op de bank.

Artikel gaat verder onder video

Het middenveld bestaat zoals gebruikelijk uit Mats Wieffer, Orkun Kökcü en Sebastian Szymański. In die linie is Quinten Timber nog altijd niet hersteld en heel veel andere smaken op de positie van de controleurs heeft Slot niet. Achter de spitsen kan hij wel meer rouleren, maar geeft hij de voorkeur toch aan Szumanski.

Voorin zit Slot het meest ruim in de opties, maar gaat hij waarschijnlijk ook geen veranderingen doorvoeren. Oussama Idrissi komt vanaf links, Aliza Jahanbakhsh vanaf rechts en de in goede vorm verkerende Santiago Giménez start in de spits. Met Igor Paixao, Danilo, Javairo Dilrosun en Patrik Walemark kan Slot voorin wel wat rouleren.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Kökcü, Szumanski; Jahanbakhsh, Giménez, Idrissi