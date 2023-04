Vink stelt voorwaarde aan Ajax-vacature: 'Met de totale bevoegdheid'

Marciano Vink zou in de (langere) toekomst wel brood zien in het vervullen van de functie van hoofd jeugdopleidingen. Na het vertrek van Saïd Ouaali bij Ajax werd de analist van ESPN genoemd als opvolger door journalist Valentijn Driessen. Daardoor kwam het onderwerp ter sprake bij Goedemorgen Eredivisie.

Vink slaat de boot op voorhand zeker niet af. “Ik wil ooit wel hoofd jeugdopleidingen zijn, ja. Mede door mijn achtergrond met het jeugdvoetbal. Ik heb veel gezien, veel rondgelopen, onder meer bij Ajax en Feyenoord. Mijn kennis van het jeugdvoetbal is best heel groot”, begon Vink zijn antwoord bevestigend.

Toch hoeft Ajax niet meteen te bellen, zo is ook op te maken uit de woorden van Vink. “Ik wil wel een hoofd jeugdopleidingen zijn, met de totale bevoegdheid. Ik wil kunnen bepalen welke strategie er uitgezet kan worden”, stelde Vink een voorwaarde. “Dat is bij Ajax momenteel denk ik niet heel erg duidelijk. Dat is ook een beetje wat ik haalde uit de woorden van Ronald de Boer.”

De Boer liet doorschemeren dat de inhoud van de functie voor Ouaali wellicht is veranderd door de komst van onder anderen Maurits Hendriks. Vink: “Misschien is Ouaali daarom vertrokken. Het kunnen ook andere redenen zijn, maar wellicht is zijn takenpakket gereduceerd”, aldus Vink. “Als hoofd jeugdopleiding, bij welke club dan ook, moet je wel dingen naar je hand kunnen zetten. Al zit ik hier bij ESPN hartstikke goed momenteel.”