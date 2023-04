Vink ziet één lichtpuntje bij Ajax na remise tegen Go Ahead

Marciano Vink ziet na het teleurstellende optreden van Ajax tegen Go Ahead Eagles slechts één lichtpuntje aan de kant van de Amsterdammers. Edson Álvarez liet zich volgens de analist van ESPN ook in De Adelaarshorst goed zien en is volgens hem een speler waar Ajax niet zonder kan.

Vink is van mening dat Alvárez zich elke week van zijn beste kant laat zien bij Ajax. De middenvelder, die tegen Go Ahead Eagles als centrale verdediger begon, had volgens de analist alleen wat moeite toen hij onder John Heitinga werd gebruikt als centrale verdediger: “Toen Heitinga het net had overgenomen en hij achterin stond, met alle ruimtes die Ajax weggaf, was het gewoon niet goed."

Nu lijkt Álvarez het functioneren als centrumverdediger ook onder de knie te hebben en maakte hij op de oud-speler van onder meer Ajax een goede indruk in Deventer: “Je ziet dat er zo vaak momenten zijn dat er knullig balverlies wordt geleden op het middenveld. Dan is er maar een speler die met een tackle of een goede actie de bal herovert en dat is vaak Álvarez", zegt Vink.

De analist denkt dat het een heel ander Ajax zou zijn als de Mexicaan niet het rood-witte shirt zou dragen: "Naar voren en naar achteren is Álvarez echt onmisbaar. Hij is té belangrijk", besluit Vink. Alvarez kon echter niet voorkomen dat Ajax puntverlies voor de zoveelste keer puntverlies leed bij angstgegner Go Ahead Eagles.