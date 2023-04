Virgil van Dijk sluit uit dat hij ooit nog terugkeert in de Eredivisie

Virgil van Dijk sluit uit dat hij in de toekomst terugkeert naar de Eredivisie. De 31-jarige centrale verdediger van Liverpool wil zijn carrière in het buitenland afsluiten.





Viaplay wilde van Van Dijk weten of hij er weleens aan denkt om op latere leeftijd terug te keren naar de Eredivisie. "Nee, helemaal nooit", aldus de aanvoerder van het Nederlands elftal, die nooit bij een club uit de traditionele top-drie heeft gespeeld. "Mijn droom was altijd om bij Willem II in het eerste te komen. Het liep uiteindelijk zo dat ik naar Groningen ging en de normale progressie is om dan naar een topclub in Nederland te gaan", aldus Van Dijk, die Groningen niet voor Ajax, Feyenoord of PSV, maar voor Celtic verruilde.

De Eredivisie gaat mij niet meer zien.

Ajax koos toentertijd voor Mike van der Hoorn, PSV gaf de voorkeur aan Jeffrey Bruma en Feyenoord had niet de middelen om Van Dijk te halen. "Dat is ieders goed recht. Jeffrey Bruma en Mike van der Hoorn waren misschien een stapje verder dan ik. Achteraf kun je wel zeggen: hoe kan dat nou? Maar dat loopt gewoon zo."

Een voorkeur voor een club uit de Nederlandse top-drie heeft Van Dijk naar eigen zeggen niet. "Willem II is mijn club, daar heb ik tien jaar lang gespeeld en ik heb er een geweldige tijd gehad. Daar ben ik echt dankbaar voor. Een terugkeer bij Willem II of Groningen? Dat gaat hem niet worden. De Eredivisie gaat mij niet meer zien."