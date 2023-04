Vitesse komt in vier tweets met opheldering na reactie van NAC

Vitesse is met nadere toelichting gekomen op de aanstelling van Toon Gerbrands als adviseur. Vrijdag meldde Vitesse dat Gerbrands de club 'per direct' van advies zou gaan voorzien, maar hij is sinds enige tijd ook betrokken bij NAC Breda als strategisch adviseur.

NAC liet in een statement al weten dat Gerbrands een nieuwe rol kan aannemen, zolang die rol zijn werkzaamheden bij NAC niet in de weg zit. Vitesse komt zaterdag met soortgelijke woorden. "Er is gisteren verwarring ontstaan naar aanleiding van de communicatie over de rol van Toon Gerbrands bij Vitesse, in relatie tot zijn rol als strategisch adviseur bij NAC Breda", zo tweet de club.

"Door NAC wordt erkend dat Gerbrands, vanuit zijn expertise, ook wordt benaderd voor coachgesprekken, het verlenen van ondersteuning en het fungeren als klankbord bij andere organisaties. Voor zover dit niet conflicteert met NAC zijn er duidelijke afspraken gemaakt over zijn inzet elders (ook buiten de voetbalsport). De activiteiten bij Vitesse vallen binnen deze afspraken. Dat heeft Gerbrands nogmaals aan onze club laten weten. Partijen gaan binnen de kaders met elkaar aan de slag", aldus Vitesse.

Zelf zei Gerbrands dat hij 'twee mensen die hij goed kent' bij Vitesse een gesprek heeft beloofd, maar dat hij nog niet klaar is bij NAC. "Sterker nog; ik heb NAC mijn commitment voor het volgende seizoen ook al gegeven. Ik ben er zelfs trots op NAC in deze fase van zijn bestaan te adviseren."