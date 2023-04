Aankondiging Vitesse zorgt voor verbazing bij NAC én Toon Gerbrands

Vitesse kondigde vrijdag aan dat Toon Gerbrands de directie 'per direct' van advies zou gaan voorzien. Enkele uren later wordt dat bericht echter tegengesproken door NAC Breda én Gerbrands zelf.

'Vitesse kan nu ook bekendmaken dat Toon Gerbrands de directie met al zijn ervaring op de achtergrond gaat bijstaan. De 65-jarige bestuurder gaat Rovers en de rest van de organisatie als coach ondersteunen', schreven de Arnhemmers vrijdag op de eigen website. Gerbrands is echter na jarenlange dienstverbanden bij AZ en PSV sinds enige tijd als strategisch adviseur betrokken bij NAC. Van een dubbelrol kan dan ook geen sprake zijn, zegt de hoofdrolspeler in een verklaring op de website van de Bredase club. 'Zoiets kan ook niet', wordt Gerbrands door NAC geciteerd.

In het statement legt Gerbrands uit hoe hij zijdelings wel met Vitesse te maken heeft. 'Ik heb bij Vitesse op bepaalde onderwerpen twee mensen die ik goed ken een gesprek beloofd, en verder ga ik niet', aldus Gerbrands, die bovendien zegt nog niet klaar te zijn in Breda. 'Sterker nog; ik heb NAC mijn commitment voor het volgende seizoen ook al gegeven. Ik ben er zelfs trots op NAC in deze fase van zijn bestaan te adviseren.'

NAC heeft er begrip voor dat Gerbrands ook buiten Breda als geconsulteerd wordt. 'Vanuit zijn expertise wordt Toon vanzelfsprekend ook door andere organisaties benaderd om coachingsgesprekken te voeren en als klankbord te dienen', schrijft de club. 'Dat kan zolang het zijn werk bij NAC niet in de weg zit. De keuze van Toon om niet voor andere clubs dan NAC te kiezen als strategisch adviseur staat onverkort overeind en NAC is blij dat de club met deze kwaliteiten kan werken.'