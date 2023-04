PSV-gehalte stijgt met Gerbrands bij Vitesse, Cocu afwezig

De enclave van voormalig PSV’ers bij Vitesse wordt steeds groter. In navolging van trainer Phillip Cocu en spelers Nicolas Isimat-Mirin en Marco van Ginkel wordt ook Toon Gerbrands actief binnen Vitesse. De voormalig algemeen directeur van AZ en PSV gaat de directie van de Arnhemmers adviseren.

Dat meldt Vitesse op de clubsite. Henk Parren (voorzitter Raad van Commissarissen) en Pascal van Wijk (algemeen directeur) zijn in de afgelopen weken vertrokken bij de Eredivisie-club, waarbij Peter Rovers de opvolger werd van Van Wijk en Peter van Bussel kwam bij de RvC. Om voldoende expertise binnen de organisatie te houden, is Gerbrands - die alleen nog interim-klussen op zich neemt - tijdelijk ingevlogen.

“Met Toon Gerbrands, Bert Roetert en Peter van Bussel beschikken we over een inhoudelijk sterk expertteam, met uiteenlopende specialismen”, stelt Rovers. “We kunnen bouwen op enerzijds een schat aan ervaring in voetbal en crisismanagement en anderzijds een groot Vitesse-gevoel en een sterke binding met de Arnhemse regio. We kunnen er niet omheen dat het lastige tijden zijn, maar gaan volle bak aan de slag om onze situatie op alle fronten te verbeteren en de juiste koers in te zetten.”

Cocu afwezig bij Vitesse

Gerbrands, die momenteel ook adviseert bij NAC Breda, werkte eerder bij PSV ook al succesvol samen met Cocu, die het moeilijk heeft bij Vitesse momenteel en ook nog eens even uit de roulatie ligt. Rovers: “Helaas moeten we het stellen zonder Phillip Cocu, die met succes geopereerd is aan een blindedarmontsteking. We wensen hem veel beterschap en natuurlijk ook drie punten.”

Als nummer veertien is de voorsprong op nummer zestien Excelsior, een plek die je veroordeelt tot de play-offs, slechts zeventien doelpunten. Komend weekend tegen Go Ahead Eagles wordt daarom erg belangrijk. Rovers: “We staan waar we staan, met nog zeven finales te gaan. We kennen de belangen en zullen – gesterkt door de steun van onze supporters – keihard blijven strijden om bij de onderste plekken weg te komen.”