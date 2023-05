'Volgende Premier League-gigant geïnteresseerd in Gravenberch'

Ryan Gravenberch kan een mooie stap naar de Premier League maken, want naast Liverpool heeft ook Arsenal interesse in de middenvelder van Bayern München. Het wordt alleen heel lastig voor de Nederlander, want zijn club wil hem niet graag laten gaan.

Arsenal heeft zich gemeld in de strijd voor Gravenberch, meldt de Duitse tak van Sky Sports. “Bayern wil hem absoluut niet verkopen voor weinig geld en dus moet er een flink bedrag op tafel worden gelegd”, zegt de doorgaans goed ingevoerde Florian Plettenberg.

Bayern ziet nog altijd veel potentie in Gravenberch en wil hem graag houden. “Het grootste probleem voor Gravenberch blijft Bayern”, meldt Fabrizio Romano bij Caught Offside. “Ze willen Ryan houden, ze zijn daar heel duidelijk in. Er zal in mei een gesprek plaatsvinden om de situatie te bespreken en pas dan zullen we meer weten.”

Bij Bayern komt Gravenberch wel weinig aan spelen toe en eerder gaf hij al aan niet blij te zijn met deze situatie. “Het is wel duidelijk dat deze rol niet overeenkomt met mijn verwachtingen”, zei de Oranje-international bij Voetbal International.