Volgende succesclaim bij Feyenoord: 'Wij hebben wel wat voorwerk gedaan'

Cor Pot sprak recentelijk dat Arne Slot verder bouwt op het fundament dat Dick Advocaat deels heeft gelegd bij Feyenoord. Ook Zeljko Petrovic denkt dat De Kleine Generaal met zijn werk wel degelijk invloed heeft gehad op de huidige successen in Rotterdam-Zuid.

“Ik zeg niet dat Slot nu dankzij ons successen boekt, maar wij hebben wel wat voorwerk gedaan. Zo werkt het bijna altijd als de ene staf de andere opvolgt”, legt de voormalig assistent-trainer van Feyenoord uit bij de NOS. "Onder Advocaat was Kökçü nog een beginnende speler. Geertruida heeft inmiddels een basisplaats veroverd. Bij ons was de beste speler, Sinisterra, lang geblesseerd, maar wij bleven hem vertrouwen geven.”

Artikel gaat verder onder video

Op dat fundament heeft Slot verder gebouwd, ziet Petrovic. "Slot heeft de ploeg met zijn eigen idee van voetballen verder ontwikkeld. De fitheid van de ploeg, de manier van spelen met veel druk, hoog tempo en een goede structuur in het elftal. Wat hij doet, is ongekend”, looft Petrovic. “Daarnaast heeft Slot de gunfactor. Een nette jongen, goed met zijn woorden. Fantastisch."

Hoewel er veel sluimerende belangstelling is voor Slot, hoopt Petrovic dat Feyenoord de oefenmeester nog lang in De Kuip kan houden. “Er komen vast mooie clubs voor hem, maar Feyenoord is ook een mooie club”, zegt Petrovic. “Feyenoord gaat zich versterken met het geld uit de Champions League. Dan kan Slot hier nog jaren door. Hij kan nu naar een club in Engeland gaan, waar hij tegen degradatie moet vechten. Of hij blijft bij Feyenoord, wordt nog eens kampioen en gaat dan naar een buitenlandse topclub waar hij om de prijzen speelt. Dat verdient hij."