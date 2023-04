Voormalig Vitesse-speler Izzy Brown komt met trieste mededeling op 26-jarige leeftijd

Voormalig Vitessenaar Isaiah 'Izzy' Brown heeft op 26-jarige leeftijd aangekondigd dat hij zijn voetballoopbaan per direct beëindigt. De zware naweeën van twee operaties aan zijn achillespezen zijn de aanleiding voor het drastische besluit van de Engelsman.

Brown verruilde als jeugdspeler West Bromwich Albion voor Chelsea en werd in 2015, net als veel talenten van The Blues in die tijd, verhuurd aan Vitesse. Hij had op dat moment zijn debuut in de hoofdmacht van Chelsea al gemaakt. Namens de Arnhemmers kwam Brown tot 22 wedstrijden in de Eredivisie en twee in de kwalificatiereeks voor de Europa League. In een uitduel met Roda JC zorgde hij voor zijn enige treffer in het shirt van Vitesse.

Na één seizoen was de Arnhemse periode van Brown ten einde en volgde een keur aan nieuwe uitleenbeurten. Zo droeg hij onder meer het shirt van Rotherham, Huddersfield Town, Brighton & Hove Albion en Leeds United, die geen van allen op het hoogste niveau acteerden in zijn periode. In 2021 kwam definitief een einde aan het dienstverband van Brown bij Chelsea. Na zijn ene optreden in 2015 speelde hij geen minuut meer in de hoofdmacht van de Londenaren. Transfervrij stapte hij over naar Preston North End.

Daar scheurde hij voor aanvang van zijn eerste seizoen zijn achillespees. Die blessure noopt hem dus uiteindelijk tot het beëindigen van zijn loopbaan. 'Voetbal definieert mij niet als persoon. Ik ben een vader, een zoon, een broer en een vriend en dat blijf ik ook na mijn tijd als voetballer', schrijft Brown in een statement op Instagram. Toch schrijft hij het bericht 'met groot verdriet en een zwaar hart'.