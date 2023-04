Voorwerp richting Berghuis gegooid, topper een kwartier gestaakt: 'Schaam je kapot'

De wedstrijd tussen PSV en Ajax is zondagmiddag ruim een kwartier stilgelegd. Er werd een voorwerp gegooid richting Steven Berghuis, waarna Serdar Gözübüyük de wedstrijd staakte. De spelers van PSV waren vol onbegrip en uitten hun ongenoegen richting de fans. De supporters van PSV zongen 'schaam je kapot'.

Op het moment van het incident stond PSV met 2-0 voor. Gözübüyük besloot tot een afkoelingsperiode. Kees Kwakman, analist van ESPN, vond het goed om te zien dat Xavi Simons en Joey Veerman hun teleurstelling kenbaar maakten richting het publiek. Ook andere fans keurden het gedrag af.

"Dit is goed, dat spelers en andere supporters reageren. Hopelijk loopt dat niet verkeerd af, want je zag dat het wat onrustig werd. Maar het is goed dat ertegen geageerd wordt", aldus Kwakman, die bijval kreeg van Marciano Vink. "Je krijgt nu sociale controle, mensen pikken het niet meer."

Het is onduidelijk of Berghuis werd geraakt. Op televisiebeelden was in ieder geval te zien dat een beker in zijn richting werd gegooid. Na ruim een kwartier werd het duel weer hervat.

Ook staking in Eindhoven: PSV-Ajax stilgelegd na gooien beker richting Steven Berghuis ✖️#psvaja pic.twitter.com/gR993jeyvX — ESPN NL (@ESPNnl) April 23, 2023