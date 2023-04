Wereldgoal nekt Real Madrid; FC Barcelona kan kampioensfeestje bijna plannen

Real Madrid heeft het uitschakelen van FC Barcelona in de Copa del Rey geen passend vervolg kunnen geven. De ploeg van trainer Carlo Ancelotti ging zaterdagavond in een spectaculaire wedstrijd tegen Villarreal met 2-3 onderuit. Barcelona kan daardoor zondag de voorsprong op Real Madrid uitbouwen tot liefst veertien punten.

De landstitel gaat dit seizoen waarschijnlijk naar Barcelona, maar de Catalanen winnen niet de dubbel. Afgelopen woensdag won Real Madrid met liefst 0-4 in Camp Nou, wat na de 0-1 nederlaag in de heenwedstrijd ruim voldoende was om door te stoten naar de finale van het Spaanse bekertoernooi. Grote man in Barcelona? Karim Benzema, die drie van de vier Madrileense doelpunten voor zijn rekening nam.

Benzema verscheen ook tegen Villarreal aan de aftrap, maar kon het verschil ditmaal niet maken. De Madrilenen kwamen door een eigen doelpunt van Pau Torres nog wel op 1-0, maar zagen vijf minuten voor rust de voorsprong als sneeuw voor de zon verdwijnen toen Samuel Chukwueze zichzelf vrijspeelde in het strafschopgebied en vervolgens Thibaut Courtois naar de verkeerde hoek stuurde.

Vinícius Júnior zorgde er een paar minuten na rust voor een nieuwe Madrileense voorsprong, maar opnieuw kwam Villarreal langszij. José Luis Morales Nogales kreeg met enig geluk de bal voor zijn voeten, bedacht zich geen minuut en tekende voor de gelijkmaker. Een paar minuten later werd ook de 2-3 op het scorebord gezet. Een heerlijke afstandsschot van Chukwueze was Courtois te machtig. Real Madrid dacht vlak voor tijd nog een penalty te krijgen om op 3-3 te komen, maar de VAR stak daar een stokje voor.