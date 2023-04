Wesley Sneijder: 'Dat doet Messi bij PSG, maar hij kan dat niet bij Ajax doen'

Wesley Sneijder heeft het idee dat Mohammed Kudus zich de laatste wedstrijden van Ajax niet voor de volle honderd procent heeft ingezet. De rechtsbuiten van de Amsterdammers was de afgelopen wedstrijden tegen Feyenoord en Go Ahead Eagles niet zo dominant als hij daarvoor is geweest.

"Ik heb sinds de wedstrijd tegen Feyenoord het gevoel dat het hem niet meer interesseert", zegt Sneijder maandagavond aan tafel bij Veronica Offside. "Ik dacht dat hij eraf gehaald zou worden omdat hij een blessure had. Ik dacht écht dat hij geblesseerd was in de tweede helft."

Kudus was echter niet geblesseerd en werd in tegenstelling tot bijvoorbeeld Brian Brobbey en Steven Berghuis niet naar de kant gehaald door John Heitinga. "Hij deed niks meer, ging wandelen. Dat doet Messi bij PSG, maar dat kan Kudus niet bij Ajax doen."

Kudus speelde in de Adelaarshorst het gros van de wedstrijd aan de rechterkant. Dat veranderde toen Francisco Conçeicao in de slotfase binnen de lijnen kwam. "Hij kwam er wel drie à vier keer voorbij, wat Kudus de hele wedstrijd niet is gelukt."