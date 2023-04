Xavi Simons baart opzien met opvallende uitspraak over titelstrijd met Feyenoord

Xavi Simons heeft nog altijd geloof in een mogelijk landskampioenschap van PSV. De aanvaller van de Eindhovenaren was zondagmiddag tegen Ajax belangrijk met een doelpunt en droeg bij aan drie belangrijke punten. Met nog vier wedstrijden te gaan wil Simons de jacht op Feyenoord nog altijd niet staken.

PSV nam de tweede plaats zondag over van Ajax, dat nu drie punten minder heeft. Het verschil met koploper Feyenoord, dat zondagavond met 3-1 van FC Utrecht won, is met vier wedstrijden voor de boeg acht punten. "We spelen niet voor de tweede plaats. We spelen voor de eerste plek", werd Simons op de persconferentie geciteerd door Voetbal International. "De competitie is nog niet klaar, dus we zullen zien. Wij waren echt gefocust op onszelf. We hebben de energie erin gestoken en maakten prachtige goals."

Na dertig wedstrijden is PSV nog altijd de enige club die van Feyenoord wist te winnen. De ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij liet de punten echter liggen tegen de laagvliegers van de Eredivisie. "Om kampioen te worden moet je topwedstrijden winnen, maar het ook laten zien tegen de kleine ploegen", is Simons zich bewust van de zwakke plek van PSV. "Dat is niet altijd gebeurd helaas. Daarom zitten we ook in deze situatie. Maar ik zeg altijd: vallen en weer opstaan."

PSV weet in ieder geval dat het alles moet winnen om Feyenoord mogelijk nog te passeren. De manschappen van Van Nistelrooij brengen over twee weken een bezoekje aan Sparta Rotterdam. Daarna wachten thuiswedstrijden tegen Fortuna Sittard en sc Heerenveen om de competitie af te sluiten met een bezoekje aan AZ. Natuurlijk is PSV wel afhankelijk van Feyenoord. De koploper speelt nog tegen Excelsior (uit), Go Ahead Eagles (thuis), FC Emmen (uit) en Vitesse (thuis).