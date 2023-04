Xavi Simons eerlijk in interview: 'Dat is een prioriteit voor mij'

Xavi Simons weet zes wedstrijden voor het einde van het seizoen nog niet hoe zijn nabije toekomst eruitziet. De twintigjarige middenvelder beschikt bij PSV weliswaar over een contract tot de zomer van 2027, maar daarin staat wel een speciale clausule waardoor hij binnenkort voor twaalf miljoen euro kan terugkeren naar Paris Saint-Germain. Hoe het seizoen van PSV eindigt, kan van doorslaggevende factor zijn in de keuze die Simons in de zomer gaat maken.

Simons heeft in zijn eerste seizoen in de Eredivisie dermate veel indruk gemaakt dat het niet vreemd is dat hij in verband wordt gebracht met een terugkeer naar Parijs. "Ik moet het seizoen goed afmaken en dan zullen we zien. Nu komen de wedstrijden, waarin je het zal moeten bewijzen. Mijn focus is volledig gericht op de laatste vijf competitiewedstrijden en de bekerfinale. Je weet niet wat er over drie, vier weken kan gebeuren, maar wat ik wel kan zeggen, is dat ik heel dankbaar ben om hier te zijn en dat ik mezelf bij PSV heb kunnen bewijzen. Ik heb hier nog gewoon vijf jaar contract en in de zomer zal ik een gesprek hebben met Marcel (Brands, red.) en de trainer en iedereen", vertelt hij aan De Telegraaf.

Artikel gaat verder onder video

De kans op Champions League-voetbal weegt zwaar voor Simons. Eindigt PSV het seizoen op de derde plaats, dan is het zeker dat er in Eindhoven volgend seizoen niet om de cup met de grote oren wordt gespeeld. "Ik vecht tot het laatst voor de eerste plek en niet de tweede plek, maar als we de eerste plek niet bereiken dan is het voor de club en iedereen heel belangrijk, dat we wel tweede worden. Ook voor de spelers is het een groot verschil of je wel of niet Champions League gaat spelen. Dat is een prioriteit voor mij. Ook voor mijn ontwikkeling is dat heel belangrijk."

Een beslissing over zijn toekomst neemt Simons pas na het seizoen. Over eventuele transferperikelen krijgt hij op dit moment weinig mee. "Ik heb geluk dat ik mijn broer heb. Hij regelt alles voor mij. Daardoor kan ik me volledig concentreren op presteren op het voetbalveld. Ik zie voetbal niet als werk. Het is mijn droom. Ik wil het beste eruit halen en over vijftien jaar kunnen zeggen, dat ik alles eraan heb gedaan."