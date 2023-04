Zo hebben de potentiële tegenstanders van AZ en Feyenoord het gedaan

Feyenoord heeft een grote stap gezet naar de halve finale van de Europa League. De Rotterdammers namen revanche en wonnen met 1-0 van AS Roma. AZ heeft een zure nederlaag geleden op bezoek bij Anderlecht. De ploeg van trainer Pascal Jansen verloor met 2-0.

Mocht Feyenoord ook de return positief afsluiten en zich plaatsen voor de halve finale, dan wordt de tegenstander óf het Royal Union SG van Bart Nieuwkoop of het Bayer Leverkusen van Jeremy Frimpong, Mitchell Bakker en Timothy Fosu-Mensah. De ploeg uit België, die zich in een aantal jaar heeft omgedoopt tot een subtopper, leek met 0-1 te gaan winnen op bezoek in Duitsland maar vlak voor tijd maakte supertalent Florian Wirtz de gelijkmaker. Alle knikkers moeten dus nog verdeeld worden.

Als AZ zich plaatst voor de halve eindstrijd dan moet het spelen tegen West Ham of KAA Gent. De Alkmaarders moeten zelf eerst een wonder verrichten door de 2-0 achterstand goed te maken. Maar mocht er een stunt inzitten dan is de kans groot dat West Ham de tegenstander wordt in de halve finale. Het werd 1-1 in België waardoor de Engelsen vanzelfsprekend de betere papieren hebben voor de return in London.

John van den Brom heeft met Lech Poznan een flink pak slaag gekregen van Fiorentina. De Polen verloren met 1-4 in het eigen stadion, dus de return zal meer een formaliteit zijn met de opdracht om de schade te beperken. Al na vier minuten lag de eerste treffer in het mandje. Na twintig minuten maakte de ploeg van Van den Brom nog wel gelijk, maar vlak voor rust ging het weer mis. Na een uur werd er vlak achter elkaar twee keer gescoord, dus lijkt het Europese sprookje klaar voor Van den Brom en zijn mannen.