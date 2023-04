Zomeraanwinsten maken het verschil bij Feyenoord: 'Hij is niet alleen verdedigend ijzersterk'

Ajax gaf afgelopen zomer weliswaar meer dan honderd miljoen euro uit aan de komst van nieuwe spelers, maar dreigt over een paar weken met lege handen voor te staan. Feyenoord stevent daarentegen af op een historisch slot van dit seizoen. De Rotterdammers zagen in de zomer meerdere sterkhouders vertrekken, maar haalden daar goede vervangers voor terug. Dat kwam ook afgelopen weekend tot uiting. Twee zomeraanwinsten hebben een plekje verdiend in het Elftal van de Week van De Telegraaf.

Iedereen lijkt er het inmiddels wel over eens te zijn dat Feyenoord de landstitel niet meer kan ontgaan. Na het puntenverlies van Ajax bij Go Ahead Eagles en de overwinning van Feyenoord op Sparta is het verschil tussen de eeuwige rivalen liefst acht punten in het voordeel van de koploper uit Rotterdam. Feyenoord was zondagmiddag met 3-1 te sterk voor Sparta, onder meer dankzij een treffer van David Hancko.

De verdediger maakt al het hele seizoen een sterke indruk. “Samen met Trauner is hij über-betrouwbaar, dat zag je ook weer tegen een ploeg als Sparta, waaraan je merkte dat ze echt in vorm zijn en zomaar gevaarlijk kunnen worden”, vertelt voormalig profvoetballer André Hoekstra tegen De Telegraaf. “Die twee zijn niet alleen verdedigend ijzersterk, maar ook aanvallend nog eens levensgevaarlijk, wat Hancko weer liet zien met zijn 1-3”, is de oud-speler van onder meer Feyenoord lovend over het centrale duo van de Rotterdamse koploper.

Ook Igor Paixão heeft een plekje veroverd in het Elftal van de Week. De Braziliaan opende op Het Kasteel de score. “Hij wordt steeds beter na de wisselvalligheid die erin zat als nieuweling bij de club”, ziet Hoekstra. “Hij is vliegensvlug en was bij vlagen ongrijpbaar tegen Sparta. Hij scoorde zelf en heeft Feyenoord de opties geboden om nog meer te kunnen scoren. Je speelt helemaal een topwedstrijd als al die voorzetten er ook nog in vliegen.”