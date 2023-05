Aanstelling Lindhout voor kampioensduel belooft weinig goeds voor Feyenoord

Allard Lindhout mag aanstaande zondag de mogelijke kampioenswedstrijd van Feyenoord tegen Go Ahead Eagles in De Kuip fluiten. Bij een winstpartij voor de Rotterdammers mogen ze zich voor de zestiende keer landskampioen van Nederland noemen.

Lindhout heeft dit jaar drie keer eerder Feyenoord gefloten en daar beleeft de ploeg van Arne Slot weinig goede herinneringen aan. Tegen FC Twente speelden de Rotterdammers gelijk (1-1) en werd er verloren van PSV (4-3) en van Ajax in de KNVB Beker (1-2).

Om 16.45 uur trappen Feyenoord en Go Ahead af in De Kuip. Als de Rotterdammers zelf niet weten te winnen, kan het 's avonds alsnog feest worden, want mocht PSV om 20.00 uur niet weten te winnen van Fortuna Sittard, dan is Feyenoord alsnog kampioen.

Andere aanstellingen

De wedstrijd van PSV tegen Fortuna Sittard staat onder leiding van Jochem Kamphuis. Eerder die dag spelen Ajax en het gedegradeerde FC Groningen nog tegen elkaar. Die tweestrijd staat onder leiding van Jeroen Manschot.