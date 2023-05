AC Milan beleeft dramatische generale in aanloop naar allesbeslissende kraker tegen Inter

AC Milan is zaterdagavond tegen een pijnlijke nederlaag aangelopen in de Serie A. Op bezoek bij degradatiekandidaat Spezia ging de ploeg van trainer Stefano Pioli met 2-0 onderuit. Milan beleeft daarmee een dramatische generale voor de kraker in de Champions League tegen stadgenoot Inter.

Nummer achttien Spezia, met Jeroen Zoet op de reservebank, pakte daarmee drie mogelijk cruciale punten in de strijd tegen degradatie. Voor Milan komt de nederlaag echter belabberd uit. De Rossoneri verzuimen door het verlies namelijk de vierde plaats - en daarmee het laatste Champions League-ticket voor volgend seizoen - tijdelijk over te nemen van Inter.

De stadgenoot is komende dinsdag de volgende tegenstander die het treft, maar dan in het kader van het Europese miljardenbal. In het uitduel moeten Pioli en zijn mannen een 0-2 nederlaag zien goed te maken. Dat moet het bovendien doen zonder middenvelder Ismaël Bennacer, die in het heenduel al na achttien minuten geblesseerd raakte en dit seizoen niet meer in actie kan komen.

In Spezia was ook de van een blessure herstellende Portugees Rafael Leão nog niet van de partij. Bovendien gunde Pioli rust aan spits Olivier Giroud, al viel de Fransman nog wel in. De thuisploeg deed zeker niet onder voor de Milanezen en besliste het duel in het laatste kwartier. Eerst maakte verdediger Przemyslaw Wisniewski de 1-0 met nog vijftien minuten op de klok. Tien minuten later zorgde Salvatore Esposito vervolgens voor de genadeklap met een schitterende vrije trap.

Door de nederlaag van Milan kan Inter later op de avond profiteren. De ploeg van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij neemt het om 20.45 uur op tegen Sassuolo. Bij winst zet Inter de stadgenoot met nog drie speelronden te gaan op vijf punten achterstand.