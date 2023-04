AC Milan dompelt Napoli in rouw en bereikt halve finale Champions League

AC Milan is ten koste van Napoli doorgedrongen tot de halve finale van de Champions League. Nadat de ploeg van trainer Stefano Pioli vorige week in het eigen San Siro al met 1-0 had gewonnen van de koploper in de Serie A, werd het dinsdag in het Stadio Diego Armando Maradona 1-1.

Napoli imponeerde in grote delen van het seizoen, waardoor de ploeg van Luciano Spalletti nog altijd hard op weg is naar de eerste Italiaanse titel sinds 1990. Veelzeggend is het verschil op de ranglijst tussen beide ploegen: met een gat van liefst 22 punten houdt Napoli de Milanezen ver achter zich. Toch kwam er de afgelopen tijd wat zand in de motor. In de competitie werd verloren van SS Lazio (0-1) én Milan (0-4), terwijl Hellas Verona de ploeg afgelopen weekend op een 0-0 gelijkspel hield. Voor de return in de Champions League keerde topscorer Victor Osimhen echter terug van een blessure. Daartegenover stonden schorsingen voor Kim Min-Jae en André-Frank Zambo Anguissa, die in het heenduel respectievelijk geel en rood pakten.

Napoli begon zoals verwacht fel aan het thuisduel, maar Milan-doelman Mike Maignan stond in de openingsfase zijn mannetje en behoedde zijn ploeg voor een vroege achterstand. Aan de andere kant ging Mário Rui bij een spaarzame Milan-uitbraak in de fout: hij kwam te laat in bij Rafael Leão waardoor de bezoekers een strafschop kregen. Olivier Giroud zette zich achter de bal, maar Napoli-keeper Alex Meret redde bekwaam en hield zijn ploeg in de race, iets dat hij luttele minuten later bij opnieuw een grote kans voor Giroud herhaalde.

Daarna stapelden de teleurstellingen zich echter in rap tempo op voor Napoli. Binnen twee minuten vielen aanvaller Matteo Politano en verdediger Rui geblesseerd uit, Hirving Lozano en Mathías Olivera waren hun vervangers. Kort na zijn entree claimde Lozano zonder succes een strafschop voor de thuisploeg, maar daar ging de arbitrage niet in mee. Op slag van rust was het alsnog raak, tot afgrijzen van het thuispubliek. Eerst veroverde Milan de bal op de eigen speelhelft. Leão zette net buiten de eigen zestienmeter een dribbel in die hem uiteindelijk het hele veld over voerde. De Portugees behield het overzicht, legde opzij naar Giroud en bij zijn derde grote kans was het wél raak: 0-1.

Na rust bleef het spelbeeld grotendeels ongewijzigd. Napoli had de bal veelvuldig in bezit, maar Milan verdedigde geconcentreerd en mikte op een snelle uitbraak. De eerste grote kans op een gelijkmaker was voor invaller Olivera, die bij een hoekschop volledig vrij kon inkoppen, maar zijn inzet naast het doel van Maignan zag belanden. Tien minuten voor tijd kreeg Napoli echter alsnog de gelijkmaker op een presenteerblaadje. Na hands van Fikayo Tomori mocht Kvicha Kvaratshkhelia eveneens aanleggen voor een penalty, maar ook Maignan bewees een killer te zijn en ranselde de inzet van de Georgiër uit zijn hoek.

Ook een volgende kans was niet aan de Georgische revelatie besteed, wéér vond hij Maignan op zijn pad. Diep in blessuretijd had Napoli tóch een treffer te pakken. Osimhen wist met een tegendraadse kopbal Maignan alsnog te passeren, maar dat bleek uiteindelijk te laat. Milan hield dus stand en mag zich voor het eerst sinds het seizoen 2006-2007 weer halvefinalist in de Champions League noemen. Destijds versloegen de Milanezen Liverpool uiteindelijk in de eindstrijd, waarmee revanche werd genomen voor de krankzinnige finale van een twee jaar eerder, toen de Engelsen een 3-0 achterstand goedmaakten en na strafschoppen winnen.

Zestien jaar later lijkt de kans groot dat Milan om opnieuw tot de finale te reiken eerst nog een dubbele confrontatie met stadgenoot Inter te wachten staat. De Nerazzurri verdedigen woensdag in eigen huis een 0-2 overwinning op Benfica, vorige week uit het vuur gesleept in Lissabon. Voor Napoli zijn de druiven zuur. De ploeg die zoveel lof oogstte en droomde van de Champions League rest enkel nog het binnenhalen van de Scudetto.