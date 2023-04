De returns in de kwartfinales van de Champions League staan op het programma

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl haar eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke specials er online komen, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op dinsdag 18 april.

Wedstrijden





Chelsea – Real Madrid (21.00 uur)

De return tussen Chelsea en Real Madrid in de kwartfinale van de Champions League staat op het programma met een tussenstand van 0-2 in het voordeel van de Madrilenen. In de eerste wedstrijd was De Koninklijke heer en meester, The Blues draaien een slecht seizoen en staan op een teleurstellende elfde plek in de Premier League. Real staat met een straatlengte achterstand tweede in de Spaanse competitie. Kan Chelsea het seizoen nog een beetje glans geven of blijft Real in de race voor nog een Champions League-beker?

Napoli – AC Milan (21.00 uur)

In Napels staat een Italiaanse onderonsje op het programma in de kwartfinale van de Champions League tussen Napoli en AC Milan. In de eerste wedstrijd werd het 1-0 voor de gasten uit Milaan en ook in de competitie heeft de ploeg van trainer Stefano Pioli goede herinneringen aan een ontmoeting met de Napolitanen. Een aantal weken terug werd het namelijk 4-0 voor de huidige landskampioen van Italië. Bij een overwinning van Milan is het mogelijk dat er een Milanese derby komt tussen Internazionale en I Rossoneri. Eerst moet er wel van koploper Napoli gewonnen worden. Kan de koploper van Italië ook nog strijden voor de Champions League of behoudt Milan de 1-0 voorsprong?





Voetbal op tv





21.00 uur: Chelsea – Real Madrid, RTL 7 en Ziggo Sport Voetbal, live verslag van het duel in de Champions League

21.00 uur: Napoli – AC Milan, Ziggo Sport, live verslag van het duel in de Champions League

21.00 uur: Millwall – Birmingham City, Viaplay, live verslag van het duel in de EFL Championship

21.35 uur: Vandaag Inside, SBS 6, talkshow over onder meer voetbal